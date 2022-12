"Médecin réunionnais, réveille-toi !"

Le communiqué :



Le syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion ( SML Réunion) félicite les médecins de la Réunion qui suivent le mouvement national de fermeture des cabinets libéraux en cours.



Mais encore trop de confrères à la Réunion et seulement à la Réunion, indifférents, n’ont pas saisi l’importance et l’enjeu de ce mouvement historique. En effet voulu initialement par de jeunes médecins, car répondant à leur détresse de voir disparaître une médecine libérale, combien déjà dégradée et appelée à l’être de plus en plus par d’éternelles décisions irresponsables de nos politiques. De jeunes médecins aspirant à une médecine de haute qualité motivante à l’installation en libéral, où chacun s’y retrouve patients comme médecins.



Le SML Réunion remercie la population réunionnaise qui en majorité comprend et soutient les médecins libéraux.



Le SML Réunion regrette et dénonce par un syndicat le plus représenté à la Réunion, « chouchou » des médias, l’URML OI son porte -voix, un syndicat exclusif de médecins généralistes leur refus combien irresponsable de s’impliquer. À remarquer par 2 syndicats, qui une fois de plus prétextent de soi-disant progrès dans la négociation conventionnelle et la grève par principe impossible pour ne rien décider, s’abstenir et ne rien obtenir avec pour résultat concret le système déplorable de santé d’aujourd’hui. À remarquer encore ces 2 syndicats porteurs des ROSP (Rémunérations sur Objectifs de Santé Publique) et des CPTS( Coordinations Professionnelles Territoriales de Santé), seuls à les défendre bien qu’à supprimer pour les jeunes médecins et le SML. Et tout cela dont devront une fois pour toute prendre acte les médecins libéraux Réunionnais afin d’en tirer eux-mêmes d’utiles conséquences.



Le SML Réunion, le plus motivé à défendre la médecine libérale de demain avec de nombreux jeunes praticiens, affirme plus que jamais son mot d’ordre du SML national de fermeture des cabinets et de grève des gardes jusqu’au 5 janvier 2023. Pour rappel le SML demande le cas échéant aux médecins libéraux de ne pas s’opposer à des réquisitions.



Une insuffisance de participation des médecins libéraux réunionnais serait hélas une absence de solidarité incomprise de leurs confrères métropolitains grave de conséquence.



Docteur Humbert GOJON

Président SML Réunion

Vice-président national du SML, chargé des DOM-TOM