Meddy Gerville enflamme la Martinique pour le 20 Désamb

Publié le Lundi 21 Décembre 2020

Le 20 décembre pour Meddy Gerville, ce fut en Martinique. L’artiste a été porter la culture réunionnaise jusque dans les Caraïbes et commémorer l’abolition de l’esclavage en faisant résonner "Mon maloya" dans la grande salle Aimé Césaire du Tropiques Atrium de Fort de France dirigé par Manu Césaire.



Invité par la Martinique, le musicien réunionnais s’est produit le dernier jour de ce grand festival qui a débuté le 17 décembre. Cette édition nommée "Clavier d’un retour au pays natal" en référence au poète martiniquais Aimé Césaire et son "Cahier d’un retour au pays natal", aura vu passer les grands noms du jazz caribéen, parmi lesquels Gregory Privat, Chyco Jehelmann, Mario Canonge et des jeunes talents tels que batteur Tilo Berthelot et Xavier Belin...



Le festival qui a plus de 40 ans s’est cette année articulé autour du piano et du jazz créole.



Au public martiniquais, Meddy Gerville ambassadeur de la musique réunionnaise, a présenté "Mon maloya", son nouvel opus dont la sortie en juillet dernier avait d’ores et déjà été fort remarquée et fait l’objet d’une nomination au Trophée Fnac 2020 dans la catégorie "Meilleur album artiste local".



Sur scène, il était accompagné de son inséparable batteur, Emmanuel Felicité et de l’incontournable Michel Alibo à la basse et contrebasse. La grande surprise, pour ne pas faillir à l’esprit de partage par lequel s’illustre ce grand du maloya jazz, fut la présence sur scène de tambours traditionnels martiniquais et guadeloupéen. Au tambour bèlè: Miki Télèphe et au tambour ka : Michel Potiron. Une synthèse originale d’expériences musicales indéniablement proches en ce sens qu’elles portent en elles un message d’universalité et d’humanisme pour célébrer en grandes pompes la fin pour la Réunion de la période sombre que fut l’esclavage.



Le message est passé pour ce jour de 20 décembre : la musique est un langage universel qui transcende les distances.



