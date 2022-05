Meddy Certat : quadruple champion de France de Twirling Bâton

Quadruple Champion de France de Twirling bâton de la Réunion, en 2015 -2017- 2018 et 2019 des catégories poussins à minimes, Meddy Certat est l’un des sportifs réunionnais de haut niveau les plus titrés.



A 14 ans, il s’apprête à concourir ce dimanche au gymnase de Saint-Leu aux demi-finales cadets avant le titre national les 11 et 12 juin prochains à Nantes dans sa filière expérimentée – N1. Il a donc toutes ses chances aux côtés d’un des deux autres garçons du club Les Alizées de Piton Saint-Leu pour faire briller la Réunion. Il prépare depuis plus d’un an, toutes les semaines au gymnase de Stella, sa chorégraphie solo pour les compétitions.



Le twirling bâton c’est une histoire de famille, comme quatre autres entraîneurs du club, sa grande sœur Thalia entraîne les pratiquants de tous niveaux ; des expérimentés aux débutants en passant par les intermédiaires. Corinne Touzard, juge nationale, intervient également une fois par mois au club les alizées de Piton Saint Leu.



Cinq autres clubs de l’île participeront ce dimanche à la compétition régionale au gymnase du centre ville. Le twirling bâton est reconnu sport de haut niveau depuis novembre 2021.