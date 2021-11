Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Médaille de la Ville pour Donavan Grondin

Donavan Grondin a reçu ce vendredi 19 novembre 2021 des mains du Maire la médaille de la Ville de Saint-Leu pour son parcours et son palmarès exceptionnel. A 21 ans, notre double champion du monde et olympique de cyclisme sur piste était présent aux côtés de sa grand-mère, sa maman, son frère et ses proches à l’image de son partenaire saint-leusien Loisibike pour recevoir cette distinction. «C’est un honneur et avec grand plaisir que je porte haut et fort les couleurs de ma ville. Je vous remercie pour votre soutien et l’intérêt que vous portez à ma carrière » a expliqué Donavan. Pour Bruno Domen accompagné de son adjoint aux sports Jimmy Aubin et du conseiller municipal Jean-Paul Euzet, «c’est une grande fierté que de recevoir un enfant de Saint-Leu qui a le 7 août 2021 décroché le bronze aux JO de Tokyo et le 20 octobre dernier l’Or aux mondiaux sur piste à Roubaix ». Un exemple à suivre pour les nouvelles générations Ses parents et amis ont apprécié cette cérémonie de remise de médaille de la Ville, forte en symbole et en émotions. Donavan a raconté son parcours depuis son enfance dans le quartier de l’Etang et son départ en 2016 à l’âge de 15 ans pour intégrer le pôle France au CREPS de Bourges jusqu'à décrocher le titre mondial dans sa spécialité.





Dans la même rubrique : < > Un champion du Monde de cyclisme à Saint-Leu Unissons nos énergies avec le Département (ou PST II)