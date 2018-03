Sport Médaille d'argent pour Martin Fourcade, déception pour Jason Lamy-Chappuis

La star française du biathlon, Martin Fourcade, déjà double médaillé d'o au cours de ces Jeux olympiques d'hiver, a terminé à la deuxième place de la mass-start derrière le Norvégien Emil Svendsen. Il a fallu la photo-finish pour départager les deux hommes. En combiné nordique grand tremplin, déception pour Jason Lamy-Chappuis, qui termine 7e de la course.



Martin Fourcade a payé au prix fort une erreur lors de son premier tir couché alors que Svendsen a fait zéro faute. Tous les deux à la lutte dans les derniers mètres, le Scandinave a placé une attaque juste avant l'ultime tournant. Le Français, même en se jetant sur la ligne d'arrivée, a raté de peu un triplé historique.



"Un peu de déception et de plaisir. J'étais malade ce matin, avoir l'argent dans ces conditions c'est bien (...) Je fais un bon duel avec Emil, je suis content qu'il revienne parce qu'il n'avait pas fait des Jeux à son niveau. Mais j'aurais aimé lui montrer que c'était moi le boss !", a déclaré le Français après l'épreuve au micro de France 2.



L'espoir de décrocher une troisième médaille d'or au cours de ces JO ne s'est pas envolé pour Martin Fourcade : il lui reste une en relais mixte et l'autre en relais messieurs. Pour égaler, voire dépasser le mythique Jean-Claude Killy, dernier Tricolore à avoir décroché trois titres au cours de la même quinzaine olympique.



Du côté de Jason Lamy-Chappuis, c'est la soupe à la grimace. Le Jurassien termine 7e de l'épreuve de combiné nordique en grand tremplin, remporté par le Norvégien Joergen Graabak devant son compatiote Moan et l'Allemand Rissle. La semaine dernière, Jason Lamy-Chappuis avait déjà fini 35e du petit tremplin. Des Jeux à oublier pour lui. S.I Lu 602 fois





