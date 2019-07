Mécontent de son héritage, il fonce en voiture sur sa belle-soeur

C'est une histoire d'héritage qui dure depuis des années qui a failli très mal tourner pour une femme et sa petite fille de 8 mois. La femme promène son enfant en poussette dans une ruelle du Tampon, quand son beau-frère arrive en voiture à sa hauteur, et l'arrose copieusement d'insultes. La jeune femme est habituée aux accès de colère de son beau-frère, liés à une histoire d'héritage qui n'a pas satisfait le monsieur.



Mais le 22 avril dernier, le beau-frère ne se contente plus d'insulter la jeune mère: il lui fonce dessus en voiture, l'obligeant à grimper avec la poussette sur un tas de déchets verts, terrorisée. Le beau-frère recule, et tente de nouveau de renverser la mère et l'enfant, ouvrant sa portière pour la bousculer, la touchant à la main.



L'avocat du beau-frère, pour expliquer son geste, a affirmé que cet héritage était sa seule "lueur d'espoir". Le tribunal a condamné l'agresseur à 15 mois de prison avec sursis, son véhicule est confisqué, et son permis annulé.