Mécanos indélicats, non respect des calendriers... 122 photos de dépôts sauvages recensées cette semaine par Band Cochon

Ce sont 122 photos de dépôts sauvages capturées aux quatre coins de l'île que le site Bandcochon.re répertorie cette semaine. Un triste constat d'autant plus désolant qu'il n'évolue pas. Par N.P - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 10:31





"Les cochons ont continué à sévir et sont bien réveillés", déplore Jacques Aulet, à l'initiative du bilan. "Venez nous rejoindre , c'est gratuit, anonyme et facile à utiliser", lance-t-il un appel aux bonnes volontés.



Cette semaine, le constat est guère différent de celui des semaines passées. "Toujours les mêmes dépôts habituels, mécanos indélicats, non respect des calendriers", énumère-t-il. Alors qu'été austral rime avec épidémie de dengue, de nombreuses épaves de voitures, véritables gîtes larvaires, sont encore constatées.



Au total, ce sont 122 photos qui ont été capturées aux quatre coins de l'île.



Le bilan hebdomadaire des "cochonneries" recensées sur le site :

LE TAMPON 70

SAINT PIERRE 30

PLAINE DES PALMISTES 7

SAINT DENIS 8

SAINTE MARIE 6

