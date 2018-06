A la Une ... Me Jean Mas est décédé

Me Jean Mas qui fut notaire à Saint-Denis est décédé en milieu de journée à Saint-Denis.



Me Jean Mas est aussi connu pour avoir enseigné le Droit civil à des générations d'étudiants à la faculté de la Réunion.



La veillée se déroulera à partir de ce soir à son domicile du 2 rue Pasteur à Saint-Denis et la messe se tiendra demain matin à partir de 10h dans l'église de la Délivrance, à Saint-Denis et l'inhumation se fera au cimetière de Saint-Gilles les Bains.



Zinfos présente toutes ses condoléances à sa famille, et en particulier à sa femme et à ses enfants François, Henriette, Catherine et Jean-Pierre.



Né le 8 juillet 1928 à Saint-Denis de La Réunion, Jean, Henry, Louis Mas a accompli des études de droit mais aussi d'anthropologie, et poursuivi une double carrière notariale et universitaire.



Chargé des fonctions de maître-assistant, maître-assistant puis maître de Conférences à la Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de l'Université de La Réunion, Jean Mas a enseigné le droit civil et notarial dans cette Université de 1974 à 1994. Ses liens avec l'Ile Maurice, et ceux de son épouse Madame Florence Mas, née Commins mère de ses quatre enfants, lui ont également permis d'être l'un des artisans des liens qu'entretiennent de longue date la Faculté de droit et des sciences économiques et politiques de La Réunion, et le département de droit de l'Université de Maurice.



Jean Mas a été président du département de droit privé de la Faculté de droit et des sciences économiques et vice-président de la Commission de spécialistes de droit privé de l'Université de La Réunion. Spécialiste des structures foncières, il a fait partie d'un groupe de recherche agréé par la Commission Cordet pour la mise en œuvre d'un projet de recherches sur l'économie de plantation à La Réunion des origines à l'époque actuelle.



Il a publié de très nombreux travaux de recherche thèses, mémoires, articles et commentaires tant dans le domaine juridique que dans le domaine anthropologique et sociologique.



Il a été cofondateur et corédacteur de la Revue de jurisprudence de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et collabore à l'Annuaire des Pays de l'Océan Indien où il a notamment été co-rédacteur de la chronique juridique consacrée à l'Ile de La Réunion



Maître Jean Mas a été amené à occuper d’éminentes fonctions au sein de la Chambre régionale des notaires de La Réunion dont il a été président et auprès du Conseil supérieur du Notariat qui lui ont valu que l’honorariat lui soit conféré par arrêté du Garde des Sceaux.



Il a a également témoigné de son attachement au monde judiciaire et de son intérêt pour les questions de société, en exerçant notamment les fonctions d'assesseur au Tribunal pour enfants de Saint-Denis de La Réunion.



Il était membre du Conseil des Familles des Pupilles de l’Etat et a été nommé par le préfet membre du directoire départemental de l’ANPE. Il était membre des Commissions des Baux Ruraux, de l’Aménagement Foncier et des Structures Agricoles, de la Commission d’Agrément des groupements d’Exploitations en Commun ; membre du Comité Régional de l’Aménagement des Hauts de la Réunion.



Il a été délégué par le Centre Universitaire au Comité économique et social de La Réunion et a également été cofondateur, Président et Président d’honneur de la Fondation pour la Recherche et le Développement dans l'Océan Indien.



Il était membre de l’Institut de Linguistique et d’Antropologie, et membre de lAcadémie de la Réunion.



Jean Mas était Chevalier des Palmes académiques, Chevalier du Mérite agricole et Chevalier dans l’ordre du Mérite.

