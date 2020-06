A la Une . Me Jean-Jacques Morel dément les accusations du camp Maillot

Accusé par le camp de Gérald Maillot d’avoir fait un faux et usage de faux pour le compte de la DRH de Ste-Marie, Me Jean-Jacques Morel tient à remettre les choses au clair concernant ce dossier. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 19:12 | Lu 649 fois





Pour rappel, les candidats opposants à la mairie de Ste-Marie ont organisé une conférence de presse afin de présenter différentes affaires qui vont faire l’objet de plainte. Parmi elles, une affaire concernant la DRH de la commune, Isabelle Nirlo, également nièce du maire en place. Celle-ci a demandé une protection fonctionnelle à la mairie pour des faits de harcèlement moral venant de son mari. Les opposants contestent que cette affaire concerne ses fonctions, mais bien qu’il s’agit plutôt d’une affaire privée qui ne regarde pas la mairie. Ils estiment qu’elle ne peut prétendre à cette aide.



Me Morel donne plus de précisions concernant ce dossier. Pour l’avocat, cette aide est parfaitement justifiée puisque le mari est venu distribuer des tracts devant la mairie pour dénigrer son ex-femme devant ses collègues, notamment pour remettre en cause sa fonction de DRH au sein de la mairie. "Elle est visée en tant que fonctionnaire, elle s’est fait attaquer à la mairie, humiliée devant ses collègues, c’est pour ça qu’elle peut prétendre à la protection fonctionnelle" indique Me Morel.



Le deuxième point de friction concerne la modification de la plainte qui était nominative en plainte contre X. L’avocat explique ce changement par des courriers anonymes envoyés à la mairie et chez Mme Nirlo. "Je me doute que c’est lui, mais je ne peux pas le prouver, c’est donc pour ça que la plainte a été transformée" précise l’avocat.



Me Morel reconnaît une autre erreur dans le premier courrier de facturation. Son secrétariat a noté "la mairie de Sainte-Marie", qui correspond à l’entité administrative, au lieu d’avoir inscrit "Hôtel de Ville" qui définit le bâtiment et donc l’adresse. "Modifier un document erroné n’a rien d’illégal", précise-t-il.



