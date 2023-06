Communiqué Me Amel Khifi-Etheve : "Je suis ainsi fière d’avoir reçu le soutien de près de la moitié de mon barreau"

Après avoir perdu l'élection pour le poste de bâtonnier de Saint-Pierre, Me Amel Khifi-Etheve a tenu à remercier ses confrères et consoeurs qui ont voté pour elle. Par Me Amel Khlifi-Etheve - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 07:33

Suite aux élections du Bâtonnier du Barreau de Saint-Pierre qui se sont déroulées le mercredi 7 juin, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous les confrères qui m’ont accordé leur confiance. J’ai été candidate à cette élection qui a nécessité un second tour avec une courte avance pour mon concurrent, qui obtient 59 voix contre 52. Je suis ainsi fière d’avoir reçu le soutien de près de la moitié de mon barreau, que je tiens à remercier ici dans son ensemble pour sa forte mobilisation. Je vous donne rendez-vous aux prochaines élections. En attendant, vous pouvez compter sur mon engagement total à votre service en tant que membre du Conseil de l’ordre et administratrice de la CARPA, Amel Khlifi-Etheve