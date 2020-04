McDonald’s lève le rideau de ses drive

Les aficionados seront autant satisfaits que les diététiciens en colère : McDonald’s ouvre à nouveau plusieurs de ses sites à La Réunion. La vente ne se fera qu’à emporter au drive de 10h30 à 19h. Seuls les restaurants de St-Benoît, Ste-Marie, Le Port, La Possession, l’Éperon, St-Pierre, St-Pierre 400 et St-Denis seront concernés.



La chaîne aurait pu rester ouverte depuis un mois, car elle bénéficie de l’autorisation de poursuivre son activité comme le prévoit l’arrêté du 14 mars 2020 concernant la vente de repas à emporter. Mais la direction a préféré fermer boutique afin de travailler à l’optimisation des procédures opérationnelles.



Le travail sera effectué par des équipes réduites afin de respecter les règles de distanciation et l’application des gestes barrières. Le personnel sera équipé de masques et ceux en contact avec la clientèle porteront des gants jetables ainsi qu’une visière de protection. La fréquence de lavage des mains et l’aseptisation de toutes les surfaces de travail seront augmentées. Le terminal bancaire devra être désinfecté après chaque contact. Les guichets d’encaissement et de récupération de commande seront équipés de protection en plexiglas.



Il reste bien évidemment obligatoire de se munir de l’attestation dérogatoire et les déplacements à plusieurs personnes dans un véhicule sont proscrits.