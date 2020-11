A la Une ... McBox et Kalash sortent le clip de "Toucher"

C'est une des chansons phares du premier album de McBox intitulé "Insulaire". Le clip de "Toucher" vient d'être publié sur les réseaux sociaux. Le Saint-Joséphois et accompagné d'une pointure de la musique ultramarine, Kalash. Par Baradi SIVA - Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 à 15:46 | Lu 404 fois

Toujours au sommet de la vague en cette année 2020, McBox continue de faire parler de lui. Après son premier disque d'or et la sortie de son premier album "Insulaire", la campagne médiatique continue pour le jeune Saint-Joséphois qui emmagasine les streams sur les plateformes numériques.



Après "Jamais", un deuxième clip de son album a été diffusé ce mercredi sur YouTube notamment, "Toucher" où le Réunionnais est accompagné par Kalash.









Baradi SIVA Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité