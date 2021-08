Mbappé accueille Messi dans les vestiaires du PSG

Alors que des rumeurs continuent à circuler sur une possible volonté de Kylian Mbappé de quitter le PSG pour aller au Real Madrid car il ne supporterait pas l'arrivée de Lionel Messi, le Français a sans doute voulu y mettre fin en publiant il y a quelques minutes une photo sur son compte Instagram où on le voit tout souriant accueillant l'ancien joueur du FC Barcelone dans les vestiaires du PSG.De quoi faire taire les rumeurs ?Il est vrai que le silence de Kylian Mbappé commençait à devenir pesant.Ne reste plus qu'à attendre l'annonce de sa décision officielle qui pourrait survenir lundi , selon la Gazzetta dello sport.