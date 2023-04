Courrier des lecteurs Mayotte

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 25 Avril 2023 à 11:23

Darmanin gonfle ses muscles et agite ses neurones et il en résulte l'opération nettoyage démarrée à Mayotte , cette semaine . Je vois que certains font une bouderie ( kom in mal o ki) in gros ker, de voir Darmanin prêter attention à la droite et au FN ...pou kwé sa? Après avoir embrassé la gauche plurielle en plus pour la mettre dans l'escarcelle de la macronie ... Ils n'ont pas compris que la demande de la droite et du FN est légitimée par la demande pressente du peuple mahorais agressé dans leur vie quotidienne pendant que d'autres ici ou ailleurs se la coulent douce...

Autant dire que cette demande est l'expression populaire la plus sincère ...si elle est portée par la droite et le FN c'est que les autres sont aux abonnés absents et ce n'est pas nouveau ça dure même depuis un long temps.

Alors à qui la faute .?...de tout temps la Gauche a déserté la sécurité, à Mayotte comme sur le reste du territoire ...voyant même chez agents de la sécurité nationale , les bleus, des ennemis.

Alors je ne sais si l'on se noie dans un verre d'eau ici mais ailleurs certains énergumènes en robe noire ou en bermuda de service s'agitent dans un bocal.

Fatigués de "lagonner" et en mal de bavasser dans un micro ou devant le tribunal, quelques robes noires et quelques porteurs de bermudas délavés se sont joints pour monter un collectif contre cette opération pourtant labellisée par le gouvernement.

Dans la vie de tous les jours , vous pouvez être tracé par des personnes qui n'attendent que de connaître la fin de votre histoire, souhaitant qu'elle tourne à la catastrophe comme pour prétexter de vous venir en aide.

Dans ce collectif, ils font dans le prémonitoire et arrose de leurs malédictions la destruction du plus grand bidonville de France de Navarre et de Mayotte réunis.