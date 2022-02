Mayotte Mayotte va réduire les coupures d’eau à un jour par semaine

Suite à des travaux et au nettoyage de réservoirs, la Société mahoraise des eaux (SMAE) annonce que les coupures d’eau, qui rythment le quotidien des habitants, vont être réduites à un jour par semaine. Par GD - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 17:22

Un lendemain de cyclone tout au long de l’année. C’est un peu le quotidien des habitants de Mayotte pour qui les coupures d’eau sont fréquentes. Ces coupures aléatoires vont à présent être réduites à un jour par semaine. La distribution en eau a à présent un calendrier très précis par secteur.



Bien que des rehaussements des retenues colinéaires de Combani et Dzoumogné ont été effectués, celles-ci peinent à alimenter l’ensemble du département. La vétusté des canalisations du réseau et le dysfonctionnement de la station de dessalement de Pamandzi freinent également la distribution.



Les réservoirs ont également dû être nettoyés. Il y a quelques semaines, un excès de manganèse avait incité les autorités à déconseiller la consommation pour les enfants de moins de 4 ans.



Les quartiers proches des structures hospitalières sont épargnés par les coupures. À Mtsangamouji, les habitants ont menacé les agents en charge d’arrêter l’alimentation en eau.