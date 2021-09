A la Une . Mayotte : une nouvelle campagne de communication pour limiter les naissances

Une campagne d'information sur la contraception est lancée depuis ce lundi à Mayotte afin de freiner le taux de fécondité qui y est très élevé. Par NP - Publié le Mercredi 22 Septembre 2021 à 12:13





Parler de ces thèmes reste un tabou sur ce territoire, rapportent nos confrères de la presse métropolitaine. Chez les 18-25 ans, seulement un tiers utiliserait un moyen contraceptif. Sur l'île aux parfums où tout le monde se connaît, se rendre à la pharmacie pour se procurer un préservatif ou la pilule contraceptive ne serait pas évident. Aussi, le taux d'interruption volontaire de grossesse est élevé, soit 26,4 pour 100 femmes en 2016 (15,6 en métropole en 2019), ce qui préoccupe les autorités dans un département où le taux de pauvreté atteint 77% de la population.



Entre 1980 et 2017, la population a quadruplé sur l'île hippocampe, passant de 67.200 à 256.500 habitants, ces chiffres ne prenant pas en compte les personnes entrées illégalement sur le territoire.



