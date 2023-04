Mayotte : un policier blesse deux de ses collègues accidentellement

Un tir accidentel et deux blessés. Voici le bilan d’une manipulation d’une arme qui aurait pu être beaucoup plus grave.



Ce dimanche après-midi devant le Comité Départemental du Tourisme, il est environ 15 heures lorsqu’un tir retenti. Il provient d’un groupe de policiers de la Police aux frontières.



Le projectile fuse et blesse un premier policier à la main. Le projectile ricoche et s’en va percuter la tête d’un second policier de la PAF.



Les deux fonctionnaires sont acheminés au Centre hospitalier où la blessure du second policier touché est considérée comme plus sérieuse que celle ayant touché la main du premier.



L’arme de type cougar, qui est un lanceur de grenades à canon basculant d'un calibre de 56 mm, équipe les policiers pour le maintien de l'ordre et n’est pas considérée comme une arme létale.



Une enquête a été logiquement lancée par l’inspection générale de la Police nationale pour faire la lumière sur cet incident.