Mayotte secouée par une centaine de micro-séismes

Depuis jeudi, Mayotte est secouée par une multitude de petits séismes. Plus d'une centaine ont été enregistrés, dont les plus violents n'ont pas dépassé 5 sur l'échelle de Richter.



Rien de bien grave donc.



Rien que pour la journée de lundi, parmi les plus importants, ceux qui ont été ressentis par tout le monde, on relève un séisme de 4,6 à 7h13 ce matin et un autre de 5,1 cet après-midi à 17h42, localisé à 32km à l'Est de Pamandzi.



Officiellement, aucun dégât n'a été constaté, même si un lecteurs de Zinfos nous a signalé que les vitres du collège de Majicavo avaient été brisées suite à celui de 17h42.



Sur la centaine de "microséismes", une quinzaine ont été d'une magnitude supérieure à trois.



Selon Eric Tronel, directeur du BRGM Mayotte, dont les propos sont repris par la presse locale, "on a un événement sismique qui a commencé jeudi dernier avec une succession de séismes dont une dizaine potentiellement ressentis. On parle d’un essaim de séismes, ce ne sont pas des répliques, mais une succession de secousses avec des magnitudes variées".



Selon le BRGM, il n'y a a pas d'inquiétude à avoir et l'ile ne devrait pas connaitre d'événements de plus grande ampleur.