Mayotte s'enfonce d'un coté, le volcan sous-marin grossit de l'autre

Les scientifiques vont de découverte en découverte avec le volcan sous-marin de Mayotte . Une nouvelle coulée de lave a été détectée lors de la quatrième mission océanographique embarquée à bord du Marion Dufresne. Elle se situe à l’ouest du volcan d’une épaisseur de 150m, a précisé Nathalie Feuillet, physicienne à l'Institut physique du globe de Paris, à Mayotte La 1ere.Le volcan s’est également élargi mais fait toujours environ 800 m de hauteur.2 000 séismes de faible magnitude proche de Petite-Terre de 5 à 15 kilomètres ont été enregistrés. Emanations de gaz et fluides ont été prélevés pour analyse.Si le volcan sous-marin continue de grossir, Mayotte continue elle de s’enfoncer et de se déplacer, a indiqué Nathalie Feuillet, physicienne, de 15 centimètres d’enfoncement et de 18 centimètres de déplacement. "L’île de Mayotte est posée sur un poche de magma qui se vide. C’est comme quand on appuie sur un tube de dentifrice, cela s’affaisse d’un côté et cela sort de l’autre".Les scientifiques, à la recherche de financement, maintiennent sous surveillance le volcan, indique Mayotte La 1ere.