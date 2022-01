Mayotte Mayotte reste en vigilance fortes pluies et orages

Le mauvais temps s'est installé sur l'île aux Parfums depuis le milieu de semaine. Météo France a émis un avis de vigilance fortes pluies et orages depuis jeudi. Il a été reconduit et concerne tout le territoire. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 10:12

Mayotte est en vigilance jaune "forte pluies et orages". Météo France annonce une journée humide ce vendredi avec un ciel très nuageux dans la matinée. Des averses localement orageuses sont attendues dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 30 et 31°C.



Les conditions météorologiques devraient s'améliorer dans la soirée. Quelques averses sont tout de même prévues.