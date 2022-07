Mayotte Mayotte rend hommage à ses policiers morts

Moment d'échanges, de reconnaissance et de partages, la mémoire des officiers morts en mission ainsi que de ceux blessés dans le cadre de leurs fonctions a été honorée en ce début juillet au sein de la Police nationale de Mayotte. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 12 Juillet 2022 à 13:25

Depuis deux ans, l'île aux parfums honore la mémoire des policiers morts en mission, rend hommage à ses blessés mais aussi célèbre la police nationale dans toutes ses composantes en assurant la promotion de l'institution et de ses membres.

C'est dans ce cadre que le vendredi 8 juillet dernier s'est tenue une cérémonie au sein de la direction territoriale de la Police nationale, en présence de madame Marie Grosgeorges, directrice de cabinet de monsieur le Préfet de Mayotte et du Général Olivier Capelle, commandant la gendarmerie de Mayotte, et du commissaire général Laurent Simonin, Directeur territorial.

Autour de ce moment d'hommage et de partage, le maire de Mamoudzou, Soumaila Ambdilwahedou, le Commandant du SFIS, le Colonel Olivier Neiss, et le directeur de Cabinet de monsieur le Recteur, Martin Meyrier, ont répondu présents.

À cette occasion, deux médailles pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze, et quatre médailles de la sécurité intérieure, échelon bronze, ont été remises à des policiers de la DTPN, devant leurs familles.