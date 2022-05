Mayotte Mayotte, région européenne au plus fort taux de chômage

Les chiffres de l'INSEE portant sur une étude du taux de chômage des régions européennes pointent un très mauvais score pour Mayotte. L'île enregistre en effet un taux de personnes à la recherche d'un emploi 4 fois plus élevé que la moyenne européenne. À noter que La Réunion enregistre également un très mauvais score avec un taux de chômage 2,5 plus élevé que la moyenne des régions européennes.

Mayotte : un taux de chômage à 30%



Les disparités concernant le taux de chômage se font particulièrement sentir au sein des Régions Ultrapériphériques ( RUP). Comme le montre l'INSEE en 2021, en moyenne annuelle, le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) pour Mayotte s’établit au 2e trimestre 2021 à 30 %, soit un niveau environ 4 fois supérieur aux moyennes nationale et européenne.



La Réunion : un taux de chômage à 18%



À La Réunion, ce taux s’élève à 18 % de la population active. C’est environ 2 fois plus que la moyenne nationale (7,9 %) et 2,5 fois plus que celle de l’Union européenne (7,0 %).



Selon l'INSEE : "La Réunion et Mayotte font partie des 26 régions européennes pour lesquelles le taux de chômage dépasse 14 %, soit le double de la moyenne européenne. Le taux de chômage est plus élevé qu'à La Réunion dans cinq régions espagnoles, trois italiennes et trois grecques. Il est aussi plus élevé à Mayotte, qui est la région européenne au plus fort taux de chômage."



Taux de chômage des jeunes : 43% à Mayotte, 34% à La Réunion



À La Réunion, en 2021, le taux de chômage des hommes (19 %) est supérieur à celui des femmes (17 %), note l'Insee. "Il s’agit d’une spécificité réunionnaise : dans toutes les autres régions européennes où le taux de chômage global est supérieur à 14 %, le taux de chômage féminin est supérieur à celui des hommes. Par exemple, à Mayotte, le taux de chômage des femmes est de 36 % contre 25 % pour les hommes. Le taux de chômage masculin à La Réunion est ainsi le 4e plus élevé des régions européennes, après celui de Mayotte, des Canaries et de la ville de Ceuta enn Espagne. De son côté, le taux de chômage féminin est le 26e plus élevé".



Le taux de chômage des jeunes de 15 à 29 ans s’élève à 34 % à La Réunion et à 43 % à Mayotte, contre 14 % en moyenne en France et 13 % en moyenne dans l’Union européenne.



​SOURCE

Ces statistiques sont produites à partir de l’enquête sur les forces de travail de l’Union européenne, qui est menée dans tous les États membres de l’Union européenne. Il s’agit d’une vaste enquête par sondage auprès des ménages qui fournit des résultats trimestriels et annuels sur la participation au marché du travail des personnes âgées de 15 ans ou plus, ainsi que sur les personnes n’appartenant pas à la population active. Les instituts nationaux de statistique de toute l’Europe mènent les enquêtes (pour la France, il s’agit de l’enquête Emploi réalisée par l’Insee) et sont chargés de sélectionner l’échantillon, préparer les questionnaires, réaliser les entretiens directs avec les ménages et transmettre les résultats à Eurostat. Eurostat peut ensuite mettre à disposition des données comparables d’un pays à l’autre et au fil du temps au niveau européen :

• s’appuyant sur des définitions et concepts communs ;

• respectant les orientations de l’Organisation internationale du travail ;

• utilisant des nomenclatures communes (NACE, CITP, CITE et NUTS) ;

• compilant une série de caractéristiques identiques dans chaque pays.