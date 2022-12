Mayotte Mayotte placée en vigilance jaune fortes pluies et orages

La préfecture de Mayotte appelle à la prudence en raison de la dégradation des conditions météorologiques Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 12 Décembre 2022 à 15:25

Sur sa page Facebook, la préfecture de Mayotte annonce avoir placé le département en vigilance jaune fortes pluies et orages ce lundi. Après une belle matinée, le temps se dégrade pour laisser place à des averses orageuses.



Si le ciel va se découvrir en soirée et dans la nuit, les fortes pluies et la foudre vont faire leur retour dès la matinée et s’installer de nouveau pour la journée.





