Mayotte passe au stade 3 de l'épidémie Covid-19

Mayotte passe au stade 3 de l'épidémie de Coronavirus Covid-19. Mayotte est en phase épidémique, le virus circule sur l’ensemble du territoire.



Le déconfinement sur l'île aura lieu au mieux, le 18 mai prochain. Il en est de même pour la rentrée scolaire.



La décision sera confirmée ou non le 14 mai.



A l'heure actuelle, Mayotte recense 539 cas confirmés Covid-19, soit 79 personnes de plus sur les dernières 48h, et 4 décès.