A la Une .. "Mayotte n’a plus de temps à perdre avec une motion de censure"

Mansour Kamardine, député LR de Mayotte, appelle l'Assemblée à ne pas voter la motion de censure. Par NP - Publié le Lundi 20 Mars 2023 à 18:48

J’ai reçu mandat des Mahorais de les défendre et d’améliorer leur situation, dans le cadre des prérogatives de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire discuter et voter la loi, interpeller et contrôler le gouvernement.



Dans le cadre de la réforme des retraites, alors que la marche vers l’égalité sociale de nos Bacocos était bloquée depuis des années, j’ai obtenu, de haute lutte, avec le soutien total du groupe LR, une augmentation du minimum retraite à Mayotte de 150€.



J’ai obtenu, également, l’engagement du gouvernement que la retraite complémentaire des agents contractuels du secteur public (IRCANTEC) soit ouverte à Mayotte, avant la fin de l’année. Cela fait 21 qu’ils l’attendent !



De plus, dans 1 mois, l’opération de grande envergure Wuambushu de reconquête du territoire, de lutte contre l’immigration clandestine et l’insécurité à Mayotte sera lancée sous l’impulsion du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer.



Enfin, le Parlement devrait examiner, dans moins de 3 mois, un projet de loi « Mayotte » visant notamment à durcir la législation pour rendre plus efficace la lutte contre l’immigration clandestine, la violence des bandes barbares et le pillage foncier du 101ème département.



Voter la motion de censure contre le gouvernement, c’est mettre à terre les importantes avancées concernant nos Bacocos et reporter, à des dates inconnues, l’urgente opération Wuambushu du mois d’avril et la loi de sécurisation de Mayotte du mois de juin.



Je ne vote donc pas la motion de censure, car nous n’avons plus de temps à perdre pour Mayotte au moment où l’action publique se déploie enfin avec force.



Pour ma part, je me concentre sur ma mission en veillant à ne pas me perdre dans des combats politiciens. Ma seule boussole est et restera la défense des Mahorais, l’amélioration de leur situation et l’intégration du 101ème département à la République française. /