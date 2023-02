Mayotte Mayotte manque de pluies

​La ressource en eau à Mayotte est très faible. Les pluies tombées jusqu’à ce jour sont insuffisantes, constatait il y a trois jours la préfecture. Hier, des mesures complémentaires sont venus renforcer celles prises la semaine dernière pour préserver la ressource. Par LG - Publié le Mardi 21 Février 2023 à 17:50

Mayotte attend les pluies. Il a plu 40 % de moins qu’une année normale à la fin du mois de janvier à Dzoumogné et à Combani, là où se trouvent les retenues d’eau. Ces pluies ont été très inégales en fonction des villages et ce déficit est très marqué à proximité des points de captage alimentant Mayotte en eau potable.



Mi-février 2023, la retenue de Combani était remplie entre 25 et 30 % seulement, contre presque 75 % à la mi-février 2022.



Mi-février 2023, la retenue de Dzoumogné était remplie à 25 % alors qu’à la mi-février 2022, elle était remplie à presque 45 %.



Compte tenu de cette situation, les membres du comité de suivi de ressource en eau ont unanimement décidé le maintien des 2 tours d’eau actuels par communes et villages.



Compte tenu du déficit important de pluies à proximité des points de captage alimentant Mayotte en eau potable et afin de préserver la ressource, le préfet, par arrêté préfectoral, a pris la décision de renouveler la limitation de certains usages de l’eau sur le département, à compter de ce lundi 20 février 2023.



Cet arrêté complète le maintien du dispositif de tours d’eau décidé par les membres du Comité de suivi de la ressource en eau.



Tout contrevenant s'expose à la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, soit 1 500 euros d’amende. Ce montant peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive.



*le comité est composé de Météo-France, Les eaux de Mayotte, SMAE, DEAL, ARS, et de la Préfecture



Les mesures de restriction :



Interdiction de lavage des véhicules (voitures et deux roues), hors des stations de lavage professionnelles, sauf obligation en matière d’hygiène et de santé publique ;

Interdiction de lavage des trottoirs, bâtiments, façades, terrasses, cours et murs de clôture avec de l’eau (sauf impératif sanitaire ou de sécurité) ;

Interdiction de lavage des bateaux de plaisance de particuliers. Arrosage

Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés ;

Interdiction d’arrosage des jardins potagers de minuit à 18h00. Remplissage des piscines

Interdiction de remplissage et de maintien à niveau des piscines privées, sauf pour les établissements touristiques recevant du public. Usages non domestiques

Tout usage du réseau d’eau potable à des fins d’épreuves réglementaires ou d’exercice d’incendie nécessitant un volume d’eau supérieur à 5 m3 est interdit. LavageArrosageRemplissage des piscinesUsages non domestiques