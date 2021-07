Mayotte: le variant Delta est arrivé

Avec seulement 9 nouveaux cas de Covid-19 dans la semaine du 17 au 23 juillet dernier, et un taux de positivité de 0.3% (soit 100 fois moins qu'à La Réunion), Mayotte est le département le moins touché à l'heure actuelle par l'épidémie de coronavirus.



Mais deux cas de variant Delta viennent d'être confirmés. Ils concernent un homme qui revenait de l'Hexagone et une femme enceinte. Aucun des deux n'était vacciné, précisent les services de l'Agence régionale de santé. Cette dernière craint désormais une flambée de l'épidémie comme à Noël 2020 où le taux d'incidence avait atteint 900 cas pour 100 000 habitants.



Chaque semaine, 2000 Mahorais quittent leur territoire pour voyager alors que 1500 personnes rentrent chez elles. Des contrôles concernant les motifs impérieux vont être renforcés.



Santé publique France indique que seuls 17,8% des habitants de l'île aux parfums ont reçu leur première dose et 12,5% présentent un schéma vaccinal complet.



Au 23 juillet, il n'y avait aucun de lit de réanimation occupé alors que Mayotte en compte 17.

Lors de la conférence de presse du préfet de La Réunion et de l'ARS ce jeudi, Martine Ladoucette a évoqué l'éventualité de transferts de patients vers Mayotte, conditionnés à l'accord du malade et à la disponibilité des lits.