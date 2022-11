Mayotte : l'île face à une montée d’actes de violences

Les faits se sont produits ce mercredi 16 novembre à Majicavo près de Mamoudzou. À bord du véhicule il y avait, selon des témoins, une trentaine d'élèves qui se rendaient à l'école. Après les faits, des morceaux de verre et certaines des pierres utilisées par les malfaiteurs ont été retrouvés un peu partout à l’intérieur de l’autobus. En plus du conducteur, plusieurs jeunes passagers ont été touchés.



Des jeunes de ce village auraient pris pour cible des rivaux de la commune de Kaweni. Les employés des compagnies de transport craignant pour leur vie souhaitent parfois ne plus prendre la route. Ils réclament ainsi un renforcement des effectifs des forces de l’ordre.



Ces affrontements entre bandes sont quasi quotidiens depuis plusieurs mois dans le 101ème département français.