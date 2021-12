Mayotte face au renouveau territorial ? Le SAR en développement sur le département

L’instabilité du SAR à Mayotte a causé une absence totale d’organisation politique de l’île. Ce document est essentiel pour tout projet visant l’amélioration et la gestion environnementale et urbaine sur plusieurs années.



Le SAR (Schéma d’Aménagement Régional), qu’est-ce-que c’est ?



Les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le département de Mayotte se doivent d’élaborer un SAR qui fixera les orientations fondamentales à moyen terme de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement.



Selon l’article L4433-7 du Code général des collectivités territoriales, le SAR “définit les principes de l’aménagement de l’espace qui en résultent et il détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l’implantation des grands équipements d’infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables.”



Toujours selon le texte de loi, le SAR “fixe les objectifs de renouvellement urbain, de construction dans les zones déjà urbanisées, de maîtrise de l’étalement urbain et de lutte contre l’artificialisation des sols”.



Le document présente par la suite : “Une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols”. Et par tranche de dix années, il fixe “un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation” selon l’article L4433-7.



Qu’en est-il du SAR à Mayotte ?



Mayotte cependant ne dispose d’aucun SAR depuis maintenant plusieurs mandatures. Le Conseil départemental de Mayotte (CD 976) peine à acquérir une stabilité politique qui permettrait la mise en place de son premier SAR.



Prévu pour septembre 2022, un SAR est en cours depuis l’arrivée de Ben Issa Ousseni, président du Conseil départemental élu cette année. Ce dernier a affirmé que la finalisation du SAR s’inscrivait dans la continuité du dossier qui a été remis par Nomani Ousseni, directeur de Nomane Construction et directeur général de Société Plaquiste Mahoraise.



Le projet présente cependant deux problématiques que le Conseil départemental devra résoudre : la faiblesse du volet environnemental et les reproches des élus qui regrettent de ne pas avoir été associés à son élaboration, alors que la précédente équipe avait organisé des séminaires délocalisés dans l’île.



Un programme chargé en 2022



Enly Mahamoudou, ancien candidat aux élections départementales et régionales en juin dernier, s'est exprimé au micro de Mayotte La 1ère, affirmant que Mayotte a “besoin d’hommes et de femmes qui peuvent répondre aux problématiques”.



Il ajoutait que les problèmes auxquels Mayotte fait face "viennent du fait que les élus n’ont pas mis l’accent sur l’avenir, et l’avenir c’est la formation".



Il estime qu’il faut "déployer les outils qui existent déjà" et que "le développement du Schéma d’Aménagement Régional sera le développement de tout Mayotte".



Salime MDéré, premier vice-président de l’Aménagement du territoire, Infrastructures et Foncier, adopte une philosophie orientée vers l’unité des élus. Il tient à rencontrer ces derniers pour faire le point sur les principales orientations du texte et recueillir leurs observations. Un tour de Mayotte qui débutera en janvier 2022.