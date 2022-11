Mayotte "Mayotte face à la terreur"

Le collectif Ré-MaA appelle "à une véritable prise de conscience des autorités et de la population" sur la situation à La Réunion. Par N.P - Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 à 17:08

Le communiqué :



Face à la flambée de l’insécurité, du terreur qui sévissent à Mayotte et au recul de la République à Mayotte, nous, collectif ré-maA, association de loi 1901, appelons les Maho-réunionnais à une mobilisation inédite ce samedi 26 novembre 2022 à 9 heures devant la Préfecture de Saint-Denis afin de protester contre le climat et l’abandon que nos compatriotes vivent.



Mayotte fait face à une situation alarmante sans précédent (agressions, meurtres, système judiciaire défaillante, les enfants de l’école de la république en danger, homicide volontaire et terrorisme), une immigration non maîtrissé qui accentue les crises, Mayotte est au bord de la guerre civile. Malgré nos cris d’alarmes, le Gouvernement semble vouloir punir les Mahorais en continuant à nous mépriser.



Si l’Etat ne prend pas ses responsabilités, les réunionnais risque aussi de payer le même prix de l’abandon de Mayotte car ces délinquants sont placés en famille d’accueil faute d’un centre éducatif fermé et à l’absence d’une prison pour mineurs. Ce combat n’est donc pas uniquement celui des mahorais mais doit tous nous concerner pour sauvegarder aussi le vivre-ensemble réunionnais



Nous appelons à une véritable prise de conscience des autorités et de la population. Nous vous invitons à rejoindre ce mouvement citoyen pacifique pour une action publique forte sans quoi notre île va basculer dans la guerre civile.



COLLECTIF RE-MAA