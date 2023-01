A la Une .. Mayotte bat un nouveau record de natalité en 2022

Le Centre hospitalier de l’île aux parfums a enregistré un nouveau record de naissance en 2022 avec près de 10 795 naissances contre 10 704 en 2021. Par La rédaction - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 11:15

C’est la plus grande maternité de toute l’Union européenne, et 2022 conforte encore cette place sur le podium. Avec près de 10 795 naissances en 2022 contre 10 704 en 2021 et 9 145 en 2020, Mayotte est officiellement la plus grande maternité d'Europe avec une augmentation de 18% des naissances sur deux ans. Cela représente près d’une trentaine de naissances chaque jour.



Ces chiffres ne représentent pas pour autant la vraie fécondité des femmes résidant à Mayotte, car le CHM ne recense que les naissances dans ses services. À noter que les femmes étrangères ont, en moyenne, plus d’enfants que les Mahoraises. Avec trois enfants sur quatre naissant de parents étrangers, l’explosion démographique va encore se poursuivre pendant plusieurs années.

Plus de 700 000 habitants en 2050 ?



Si les scénarios démographiques de Mayotte dépendent grandement des flux migratoires liés aux Comores voisines, la fécondité reste le principal moteur de la croissance de la population. Désormais l’Insee estime que l’île comptera entre 450 000 et 775 000 habitants d’ici 2050, contre environ 300 000 aujourd’hui.



Avec une croissance de 3 à 6% par an, et une espérance de vie bien au-dessus de la moyenne des pays de la zone, Mayotte va voir sa population exploser dans les prochaines années. Une situation qui risque de rendre la gestion de l’île encore plus complexe, liée à un manque d'infrastructures et de services publics dimensionnés à la taille de la population.