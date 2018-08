International Mayotte au coeur des discussions entre les ministres français et comoriens des Affaires étrangères

Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a reçu jeudi Souef Mohamed El-Amine, son homologue comorien.



Selon le communiqué officiel du ministère comorien, "les deux parties ont abordé plusieurs sujets, dont la situation politique aux Comores, la coopération bilatérale, la question de Mayotte, ainsi que des questions d'ordre régional et international. La partie française a fait part de sa disponibilité à renforcer les relations bilatérales et à accompagner le gouvernement comorien dans ses efforts en vue de promouvoir le développement socio-économique de l'Union des Comores. Enfin, les deux parties sont convenues de poursuivre le dialogue et de mettre en place un nouveau cadre de partenariat".



De la langue de bois diplomatique dans toute sa splendeur ou l'art de parler pour ne rien dire...



En fait, il a très probablement été question du refus des Comores d'accueillir ses ressortissants expulsés de Mayotte et la France a très certainement conditionné la poursuite de son aide économique à la reprise des expulsions des Comoriens arrivés à Mayotte en kwassa-kwassa.



Plus inquiétant pour les Réunionnais les propos tenus jeudi soir par le ministre comorien dans le journal de l'Afrique de France 24 (voir ci-dessous) : "Ce que nous faisons, et d'ailleurs c'est l'objet principal de ma rencontre d'aujourd'hui avec mon homologue français, nous sommes en train de rechercher les voies et moyens de stabiliser la situation (NDLR : des relations entre la France et les Comores). Je sais que c'est un travail de longue haleine et que notre rôle, c'est de rapprocher les ressortissants non seulement des différentes iles de l'archipel des Comores (NDLR : donc y compris Mayotte, du point de vue comorien), mais aussi de la sous-région, de l'espace indian-océanique".



Qu'est-ce à dire? Souef Mohamed El-Amine est-il en train de nous expliquer qu'il a discuté d'un rapprochement entre les Comores et notre ile sans que les Réunionnais ne soient partie prenante aux discussions? Et quel type de rapprochement est-il envisagé?



Inquiétant quand on sait que la principale revendication des Comoriens est la suppression du visa Balladur, de façon pour eux à pouvoir se rendre sans aucun contrôle à Mayotte...

