Mayotte a élu sa nouvelle Miss

Mayotte a élu Eva Labourdere nouvelle Miss Mayotte ce samedi 31 août à Pamandzi. Elle a 19 ans et mesure 1m75.



Samedi soir à l’hôtel Trévani de Pamandzi, Eva Labourdere a été élue Miss Mayotte 2019 devant Anlia Charifa et Chaïda Mogne, 1ère et deuxième dauphine.



Eva Labourdere est actuellement en deuxième année de BTS MECP (métiers de l’esthétique, cosmétique et parfumerie).



L’élection s’est tenue en présence de Miss Réunion 2018 Morgane Soucramanien et de Miss France 2019 Vaimalama Chaves.