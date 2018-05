Mayotte : Vent de panique après le violent séisme de mercredi soir

Ce n'est pas exagéré de dire que la population à Mayotte vit dans l'angoisse.



La terre tremble tous les jours, plusieurs fois par jour, et avec une intensité croissante: 4,6 sur l'échelle de Richter le 13 mai dernier, 4,5 et 5,1 le 14, 4,8, 5,8 et 4,7 le 15 et 4,4 hier.



Le pic a donc été atteint mercredi soir avec un séisme de 5,8, ce qui correspond à une très forte intensité. Le sol a violemment tremblé, au point que nombre de maisons ont été fissurées.



En l'absence de communication officielle, c'est le bouche à oreille qui a fonctionné. Les voisins se sont appelés et, dans la crainte d'un tsunami, tout le monde a abandonné sa case pour se réfugier sur la colline la plus proche.



Et c'est à la suite de ce mouvement de panique que la préfecture a mis en place une cellule d'urgence.



Les secousses sont tellement impressionnantes que certains Réunionnais, installés dans l'ile aux Parfums, ont préféré prendre le premier vol pour rentrer à la Réunion. Le temps que les choses se calment...