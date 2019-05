Economie Mayotte : Une pétition contre le "racket" d’Air Austral Depuis le mois de février, Corsair ne dessert plus la liaison Mayotte - Réunion, laissant Air Austral en situation de monopole sur la ligne. En l’absence de concurrence, les prix des billets d’avion ont flambé et peuvent dépasser les 700 euros pour seulement deux heures de vol. Une pétition en ligne a été lancée pour tenter d’obtenir une baisse des tarifs, plus de 4000 personnes l’ont déjà signée.





Pourtant, avec deux vols par semaine pour environ 150 euros, la présence de Corsair sur la ligne avait permis une baisse des tarifs chez son concurrent, du moins le mardi et le samedi.



Depuis le 9 février, Air Austral se retrouve seule à relier Mayotte à La Réunion. Impossible désormais de trouver un vol aller-retour à moins de 300 euros. En période de vacances scolaires, les billets peuvent même dépasser les 700 euros.



Pour de nombreux usagers, ces tarifs sont un véritable "racket", d’autant que le vol ne dure que deux heures. Une pétition a donc été lancée sur internet pour tenter de convaincre la compagnie de revoir ses prix.



« Cette situation n'a que trop duré et cette compagnie, qui bénéficie de la participation de l'état dans son capital à hauteur de 14% doit cesser d'abuser de sa situation monopolistique sur cette liaison. Ces pratiques renforcent l'enclavement de Mayotte et nuisent à son développement » peut-on lire sur la page de la pétition qui a déjà réuni près de 4300 signatures.





