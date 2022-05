A la Une .. Mayotte : Une passagère à destination de Madagascar contrôlée avec 25.000 euros

Lors d’une grande opération de contrôle, le service des douanes de Mayotte est tombé une passagère transportant 25.000 euros non déclarés. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 18 Mai 2022 à 09:20

Vendredi dernier, le service des douanes de Mayotte a procédé à une grande opération de contrôle des passagers. L’objectif était de vérifier que personne ne transporte plus de 10.000 euros en espèce, comme le veut la loi. Dans le vol à destination de Nosy Be et Mahajunga, les douaniers ont contrôlé une femme transportant 25.000 euros.



Pour rappel, il n'est pas autorisé de passer une frontière avec plus de 10.000 euros. L’argent doit être déclaré pour n’être soumis à aucune taxe. En cas de non-déclaration, une amende et une taxe seront imposées.