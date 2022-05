Mayotte : Une fréquentation hôtelière quasiment à son niveau d’avant crise

74 % de taux d’occupation en moyenne sur l’année 2021 (hors mois de janvier). Un chiffre supérieur à celui de La Réunion qui pour la même période atteint les 57 %.



Selon l’Insee, le taux d’occupation remonte au-dessus de 70 % à partir de juin 2021 et pour le reste de l’année, sauf en décembre. Il culmine au-dessus de 80 % entre septembre et novembre, dans un contexte d’allégement des mesures sanitaires et de vacances scolaires pour les résidents de l’île.



Pour autant, les hôteliers de l’île aux parfums n’ont pas le sourire, livre Mayotte la 1ére. Ces chiffres seraient à relativiser avec la prise en compte des renforts venus en aide au secteur sanitaire et sécuritaire.



Selon, un hôtelier interrogé par la chaine publique, "95% de ses chambres sont occupées par des fonctionnaires en mission".



70 % des touristes venant de l’Hexagone et de La Réunion, l’Agence d’Attractivité et de Développement du Tourisme à Mayotte entend développer une stratégie visant à davantage promouvoir les atouts de l’île.