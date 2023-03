A la Une . Mayotte : Une femme accouche en pleine rue, caribou bébé !

Ce 19 mars 2023, un équipage du groupe de sécurité de proximité de la police nationale de Mayotte a porté assistance à une femme en plein accouchement sur la voie publique près de la rue Coco Bachi. Par NP - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 10:24

En lien direct avec les services de secours, les trois policiers ont assisté la future maman jusqu’à la naissance de ce bébé de sexe masculin, lui prodiguant les premiers soins et le réchauffant jusqu'à l'arrivée des secours et leur conduite au CHM.

La maman et le bébé vont bien et se reposent après cette naissance quelque peu mouvementée.