Mayotte Mayotte : Un soutien de poids pour Marine Le Pen

Daniel Zaïdani, ancien président du Conseil général de Mayotte, apporte son soutien à la candidate du Rassemblement National. Il affirme être déçu des politiques des dernières décennies. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 10:19

C’est un soutien de poids pour Marine Le Pen à Mayotte. Invité de Mayotte La 1ère, Daniel Zaïdani a annoncé soutenir la candidate du RN pour les présidentielles de 2022.



"J’ai travaillé avec Sarkozy, Hollande et Macron et nous sommes toujours dans un cycle où Mayotte évolue négativement. Notre droit à la sécurité n’est pas respecté. On est obligé de sortir du territoire pour se faire soigner. Les familles mahoraises envoient leurs enfants à La Réunion ou en métropole pour leur scolarité. Cette situation n’est pas normale", explique l’actuel conseiller départemental.



Daniel Zaïdani considère que les politiques traditionnelles ont toutes échoué concernant la situation de l’île aux parfums. "Il y a cinq ans, la voie nouvelle c’était Emmanuel Macron. Aujourd’hui c’est Marine Le Pen (…) Nous avons besoin d’un État fort, d’une justice qui n’aura pas peur de condamner une adolescente qui menace un policier avec un couteau".



Pour lui, la candidate est la seule capable d’enrayer la problématique de l’immigration illégale.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur Publicité Publicité