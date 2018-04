Mayotte : Un soldat français fait une chute mortelle

L'armée française a annoncé la mort d'un soldat de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère dans le département de Mayotte. Le sergent Anthony Paiba Valverde est "tombé à Mayotte en service commandé dans l’accomplissement de sa mission", écrit l'armée dans un tweet.



Le militaire, âgé de 24 ans, a chuté accidentellement d'une falaise au cours d'une opération de lutte contre l'immigration clandestine. Le drame s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'îlot Mtsamboro, dans le nord de l'île. Il a fait une chute de sept mètres.



Anthony Paiba Valverd a servi dans l'armée française pendant plus de six ans. Il a participé à plusieurs missions, notamment à l'opération Serval au Mali ou encore à l'opération de protection du territoire national, Sentinelle, début 2018. Né en Equateur, il vivait en couple et était père d'une petite fille.