Mayotte : Un séisme de 4.1 ressenti ce mardi soir

Un séisme a été ressenti ce mardi soir à Mayotte. Des répliques sont susceptibles de se produire. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 26 Août 2020 à 11:47 | Lu 358 fois

La terre a tremblé à Mayotte. Un séisme ressenti d’une magnitude de l’ordre de 4.1 a été enregistré ce mardi 25 août à 23h05 heure locale, rapporte le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte (REVOSIMA).



L’épicentre a été localisé 28 km à l’Est de Dzaoudzi. Ces données préliminaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de calculs plus fins.

Des répliques sont susceptibles de se produire, prévient le REVOSIMA.



