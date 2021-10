A la Une .. Mayotte : Un référé-liberté pour demander la levée des motifs impérieux sans discrimination

Le collectif Mayotte En Sousfrance a déposé ce mercredi 6 octobre un référé-liberté au tribunal administratif de Saint-Denis. Il demande la levée des motifs impérieux pour les non vaccinés. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 8 Octobre 2021 à 09:25

Depuis le 4 octobre dernier, les voyageurs titulaires d’un schéma vaccinal complet ne sont plus soumis à la réalisation d’un test (RT-PCR ou antigénique) et ne doivent plus justifier de motifs impérieux de La Réunion vers Mayotte ou de Mayotte vers La Réunion ou la métropole.



Une mesure jugée discriminatoire



Après avoir fait part de sa requête aux Préfets de Mayotte et de La Réunion dans une lettre ouverte, le collectif Mayotte En Sousfrance dépose un référé-liberté pour demander la fin des motifs impérieux pour tous les voyageurs ou l'application des motifs impérieux ainsi que des tests PCR à tous.



“Les Préfets n'ont donné aucune réponse", précise le collectif qui a décidé de saisir la justice concernant ces mesures qui selon lui visent "à discriminer les voyageurs non-vaccinés qui souhaitent circuler dans ces territoires en raison de leur état de santé alors que les vaccins mis sur le marché ne protègent pas contre la transmission du virus".