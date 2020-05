A la Une . Mayotte : Un professeur réunionnais poignardé Un professeur Réunionnais travaillant à Mayotte a été agressé à l’arme blanche par six jeunes le 13 mai dernier, comme le relate Le Quotidien. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 22 Mai 2020 à 07:34 | Lu 1527 fois

Âgé d’une soixantaine d’années, l’enseignant en mathématiques a reçu un coup de couteau près du coeur par un jeune majeur de la bande, qui voulait lui voler son téléphone.



Les faits se sont déroulés en bas de son domicile, alors qu’il venait de garer son véhicule.



Deux des agresseurs, les plus impliqués, comparaissaient ce mercredi au tribunal. Après des explications hasardeuses, affirmant que la victime se serait empalée sur la lame, ils ont été condamné à un an de prison ferme et 6 mois avec sursis probatoire.



Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité