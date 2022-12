A la Une . Mayotte : Un naufragé accroché à une bouée sauvé in extrémis par un catamaran de tourisme

Opération de secours délicate et inhabituelle dans le lagon lorsqu'un bateau transportant des touristes a aperçu un homme accroché à une bouée de pêche. L'homme a indiqué avoir fait naufrage mais il pourrait s'agir d'un passager d'un kwassa en fuite après avoir échappé au bateau intercepteur de la Police aux frontières. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 07:04

Le naufragé a expliqué que sa barque avait coulé alors qu'il se trouvait à bord avec un collègue. Le "pêcheur" a été repéré accrochée à une bouée par le catamaran Eole 1er qui effectuait une traditionnelle sortie en mer avec des touristes. "J'ai aperçu de loin ce que j'ai d'abord cru être une branche accrochée à une bouée" raconte le skipper.



L'intéressé aurait expliqué être à la dérive depuis deux jours ce qui, selon les autorités, semble peu probable. Il a été récupéré dans un premier temps à bord d'Eole avant que les sauveteurs de la SNSM ne viennent le prendre en charge sur l'îlot Bandrélé où le catamaran avait fait route pour l'attendre.

La victime était mal en point selon nos confrères des Dernières nouvelles de Mayotte et aucune trace de son collègue qui se serait noyé. Mais renseignement pris, ce samedi 3 décembre, un kwassa en provenance des Comores a échappé au bateau intercepteur de la Police aux frontières. Il est vraisemblable que dans la fuite, certains passagers soient tombés à l'eau. Ces derniers jours, neuf kwassas on été interceptés par les autorités.