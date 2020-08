Faits-divers Mayotte : Un mort et quatre blessés graves dans des affrontements entre bandes rivales

Des affrontements entre bandes rivales ont coûté la vie à un jeune homme et grièvement blessé quatre autres ce samedi 15 août.

Des violences ont secoué Mamoudzou et Koungou durant trois jours, causant samedi la mort d'un jeune homme, quatre blessés graves et des dégâts matériels. Des bandes rivales se sont affrontées, les violences ont causé un incendie dans une case en tôle, que les pompiers ont tenté de circonscrire. A leur arrivée, ils ont été menacés par des hommes armés de sabres, ils ont dû rebrousser chemin.



Depuis un an, l'île est la scène de violences urbaines, sur fond de grande pauvreté, de difficultés d'accès à l'eau et de grandes inégalités sociales. Le député LR a condamné ces violences, déplorant le franchissement d'un "nouveau palier dans les violences et l'horreur", et a appelé à des assises de la sécurité à Mayotte, ainsi qu'au renforcement des forces de l'ordre. Les forces de l'ordre et la gendarmerie vont sécuriser le territoire et rechercher les auteurs.