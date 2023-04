Mayotte Mayotte : Un lycée pris d’assaut par une trentaine d’individus armés et cagoulés

Le lycée du Nord, à Mayotte, a été le théâtre d'un déchaînement de violence une trentaine d'individus armés et cagoulé. Publié le Lundi 10 Avril 2023

Portail détruit, intrusion dans les salles de classes, menaces de mort... Le lycée du Nord, à Mayotte, a été pris d'assaut par une trentaine de jeune cagoulés et armés, rapporte Mayotte La 1ère.



Seul adulte au milieu de ses élèves, un enseignant leur a demandé de bloquer les portes avec tables et de tenir. Déterminés à entrer dans la salle, les jeunes cagoulés, armés de barres en acier, machettes, couteaux et haches, ont défoncé la porte à l’aide d’une grosse chaîne d’une quarantaine de centimètres à laquelle était accroché un cadenas de métal plein, a conté l’enseignant dans des propos relayés par le média.



Si les individus, qui étaient à la recherche d'élèves de Bandraboua, finissent par partir, ils pénètrent à nouveau dans la salle via une porte communicante.



"Je suis allé voir, j’ai ramené tous les élèves de cette salle dans la principale en courant, dans la panique, les gens cagoulés derrière nous", a expliqué l’instituteur, précisant que individus hurlaient "en shimaoré ou en shibushi" à la recherche des jeunes de Bandraboua.



Dans un communiqué de presse publié ce mercredi, l'intersyndicale du Lycée professionnel d'Acoua (LPO) ainsi que sa communauté éducative annonce faire usage de son droit de retrait, l’ensemble de la communauté étant en état de choc.