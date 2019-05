Mayotte : Un kwassa-kwassa fait naufrage, au moins 2 morts

Un kwassa-kwassa transportant des passagers comoriens a chaviré ce dimanche, en début de soirée, à l'est de Petite-Terre, indique la préfecture de Mayotte. 14 personnes ont été récupérées par les équipages de la PAF, dont une jeune fille de 10 ans en arrêt cardiaque, ranimée par un policier.



L'intercepteur de la gendarmerie (Mtontso) a rejoint la zone pour participer aux recherches. Le deuxième intercepteur de la PAF (Mawamba) armé en urgence, a également été mobilisé.



Les recherches se sont poursuivies jusqu'à 22 heures. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes décédées et un disparu. Trois passagers ont été déposés à Mamoudzou et pris en charge par le CHM. 11 passagers ont été pris en charge en Petite-Terre pour une évaluation médicale.



Une enquête a été ouverte, diligentée par le parquet de Mamoudzou, indique la préfecture de Mayotte.