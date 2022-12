A la Une . Mayotte : Un incendiaire interpellé le soir du réveillon

Le 24 décembre, trois véhicules de l’intercommunalité du sud ont été incendiés à Bandrélé, à Mayotte. Un suspect a été interpellé. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 28 Décembre 2022 à 08:02

Il était 22h30 samedi soir lorsqu’un incendie s’est déclaré à Bandrélé, dans le sud de Mayotte. Les pompiers sont intervenus rapidement, mais trois véhicules de l’intercommunalité ont été détruits. Le préjudice est estimé à 60.000 euros.



Comme le rapportent nos confrères du Journal de Mayotte, les gendarmes ont rapidement interpellé un individu qui avait de l’essence et un briquet sur lui. Le suspect a reconnu les faits durant sa garde à vue. Une plainte a été déposée et l’homme a été mis en examen.



Le procès devait avoir lieu lundi dans le cadre d’une comparution immédiate, mais le prévenu a demandé un renvoi, qui doit avoir lieu le 27 janvier. Il a été placé sous contrôle judiciaire et ne peut pas quitter Petite-Terre jusqu’au procès.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur