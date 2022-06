A la Une . Vidéo - Mayotte : Un impressionnant requin-tigre découvert sur une plage

Sur les images, l’animal continue à bouger sur le sable, entouré par de nombreux curieux, pour certains apeurés. Le requin-tigre aurait été pêché accidentellement. Par NP - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 09:56

Les circonstances dans lesquelles ce requin-tigre a atterri sur la plage de M’Tsahara sont pour le moment floues. Seules les images capturées par des habitants témoignent de la présence du squale sur le sable fin. Le requin-tigre ouvre sa gueule et s’agite lentement.



Selon les informations de Mayotte Hebdo, l’animal impressionnant a été capturé par accident par des pêcheurs samedi dernier. Ces derniers l’auraient ensuite ramené sur la plage.



Il est plutôt rare d’observer et de pêcher des requins-tigre à Mayotte, cette espèce évoluant certes proche des côtes mais en profondeur. L’île aux parfums possède par ailleurs l’un des plus grands lagons du monde où une vingtaine d’espèces de requins jouent un rôle essentiel dans l’équilibre, atteste le média local. Aucun accident mortel sur des baigneurs n’a été signalé ces dernières années.



Le requin-tigre est classé espèce "quasi menacée" par l’Union internationale pour la conservation de la nature.





En cas de capture accidentelle ou d'échouage, les Mahorais sont invités à contacter la gendarmerie ou le Réseau échouage mahorais de mammifères marins et tortues marines (Remmat). À Mayotte, un arrêté de 2015 puis de 2018 confirme l'interdiction de la pêche, la vente ou l'achat de cette espèce. À La Réunion, l'arrêté préfectoral de 1999 interdit la commercialisation de certains requins dont le requin-tigre pour des raisons sanitaires.