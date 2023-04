Mayotte : Un homme de 20 ans mortellement frappé à coup de machette à Doujani

Dans la soirée de lundi, une violente agression mortelle s'est produite à Doujani, dans la commune de Mamoudzou. Un homme a été attaqué à la machette et est décédé des suites de ses blessures malgré les tentatives des policiers présents sur les lieux pour le sauver en pratiquant un massage cardiaque.



Les raisons de cette agression restent floues pour le moment, mais il semblerait que la victime et son agresseur aient eu un différend. Le jeune homme âgé d'environ vingt ans a été frappé au sommet du crâne.



L'auteur du coup mortel est toujours en fuite et une enquête est ouverte pour découvrir les circonstances exactes de cette attaque et retrouver le coupable.